Nueva ola de críticas a Memo Aponte por un vídeo de ''Space Jam 2''

Memo Aponte nuevamente es tendencia, luego de que la página “Out of Context México” filtrara imágenes de lo que parece será el próximo vídeo del youtuber, inspirado en la película “Space Jam”.

Las imágenes causaron cierta repulsión entre los internautas, quienes cuestionaron también la repetición de estereotipos y acusaron al actor de doblaje de repetirlos. En las fotografías se puede ver a personajes como Bugs y Lola Bunny, Porky, Silvestre, Piolín, Sam Bigotes y Speedy González, siendo estos últimos los que más llamaron la atención.

Speedy Gonzalez?? Don't they know that's a racist character??????