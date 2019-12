Nueva temporada de “Esta historia me suena”

Esta Historia Me Suena, producción de Genoveva Martínez y Emmanuel Duprez, estrena segunda temporada por las estrellas.

Inspirado en canciones clásicas, es una emisión en la cual la música cuenta historias de vida, porque cada quien tiene una canción memorable que “le suena”.

Esta Historia Me Suena Vol. 2 consta de 23 episodios y, al igual que en su primera temporada, se desarrolla con la conducción de la cantante María José.

En esta nueva temporada, contará con las actuaciones de Erika Buenfil, Alejandro Tommasi, Sylvia Pasquel, Martha Julia, Ricardo Franco, Arleth Terán, Daniel Barona, Sugey Ábrego, Gloria Aura, Sharis Cid, Jessica Díaz, Ana Bertha Espín, Isaura Espinoza y Raquel Olmedo, entre otros.

Los temas musicales que darán base a las tramas son: “El muelle de San Blas” (Maná), “Aléjate de mí” (Camila), “Quién como tú”, “Simplemente amigos” (Ana Gabriel), “El color de tus ojos” (Banda MS), “No controles, Bazar” (Flans), “Qué me faltó” (Ha-Ash), “La mejor versión de mí” (Natti Natasha), “Que bello” (Sonora Margarita) y “Como tu mujer” (Rocío Durcal).

También habrá historias sobre “Más fuerte de lo que pensaba” (Aleks Syntek), “Mujer vs mujer”, “No es serio este cementerio”, “Me cuesta tanto olvidarte” (Mecano), “La llave” (Pablo Alborán), “Castillos” (Amanda Miguel), “Con todos menos conmigo” (Timbiriche), “Esta historia me suena” (María José), “Amigos no por favor” (Yuridia), “Loco” (Auténticos Decadentes), “Mientes tan bien” (Sin Bandera) y “A partir de hoy” (Bisbal & Yatra).

Esta Historia Me Suena Vol. 2 se transmite a las 18:30 horas, de lunes a viernes.

