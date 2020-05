Nueva tragedia tras "Enamorándos": muere "El abogado del Pueblo"

MÉXICO.- Christian Raúl Sánchez López, mejor conocido como "El abogado del pueblo" y participante en el programa "Enamorándonos", falleció la noche de ayer sábado, de acuerdo con un comunicado difundido en sus redes sociales.

En el mensaje firmado por el representante legal de Sánchez López, no se da a conocer la causa de muerte, sin embargo, éste había permanecido hospitalizado desde el pasado 26 de abril, luego de ser atacado con un arma de fuego en calles de la alcaldía Azcapozalco.

Los hechos ocurrieron cuando "El abogado del pueblo", junto con otro hombre —quien también resultó lesionado—, se dirigía a comprar bebidas alcohólicas. Según los heridos, eran las 05:30 de la mañana cuando dos hombres los interceptaron y sin mediar palabra les dispararon.

Christian de 39 años, fue herido con al menos tres disparos, mientras que su acompañante fue herido en la pierna derecha.

“Enamorándonos”, el popular programa de TV Azteca, está envuelto en polémica, esta vez por otro asesinato de uno de sus participantes. En realidad no es la única, pues alrededor de esta serie de televisión figuran oscuros detalles como acusaciones de fraude, presuntas bodas falsas, una red de prostitución y hasta supuestos vínculos de sus participantes con el narcotráfico.

Anteriormente, Fabrizio Presley, quien también formó parte de La Academia, procedió legalmente contra “Enamorándonos” porque, dijo, lo engañaron y no le pagaron el dinero que le prometieron.

“Me dijeron: Vas a entrar, después te hacemos amoroso y te daremos llamado diario. Nada de eso pasó”, explicó. “Estoy muy molesto y decepcionado. Una de las personas de la producción me invitó a participar. Obviamente me dijo que había dinero de por medio, entonces fui al programa, y cuando me preguntaron por quién me gustaría ir, les dije que por Serrat; me contestaron que con ella ya no se podía. Me impusieron a Popotitos, y bueno, después de la desilusión, lo primero que se me vino a la mente fue el dinero y acepté”, declaró.