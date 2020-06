Nueva versión de “Rubí”, un éxito para José Ron

Es mejor que hablen

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Gran revuelo causó la nueva versión de “Rubí”, al estrenarse el pasado 15 de junio con Camila Sodi y José Ron como sus protagonistas.

Usuarios de redes sociales no dudaron en hacer comparaciones y hasta inventar los clásicos memes.

Ron, quien da vida a Alejandro, un cardiólogo que viene desde abajo, que ha luchado por tener una mejor vida a través de su trabajo y que se enamora perdidamente de Rubí, comentó su opinión respecto a los diversos comentarios.

“Es mejor que hablen a que no hablen, ‘Rubí’ es un gran proyecto, que me exigió en todos los aspectos, diferente a lo que había hecho”.

El actor compartió que en un principio no quería hacer al personaje, ya que venía de historias con otras exigencias, historias en las que era un padre soltero, como en “Ringo”, o en la que tiene un hijo con una enfermedad como en “Te doy la vida”.

“Cuando mi mánager me platicó del proyecto, yo no quería, el personaje que me ofrecían en ‘Rubí’ era un doctor, pero todo fue muy lindo, quedé muy contento de decir: ‘qué padre hacer algo diferente’. Es un personaje que me exigió hacer una historia tan importante en la televisión mexicana”.

Además, contó, durante las grabaciones se lesionó el hombro, no podía salir con sus tatuajes, pero le gustó el ritmo de la historia.

“Son personajes que se equivocan, que cometen errores, y así somos los seres humanos, nos iremos dando cuenta cómo el personaje manipula con su ambición y su deseo de salir de la pobreza, así lastima a mucha gente”, concluyó.

En horario estelar

La telenovela “Rubí” se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas, de Televisa. La trama consta de 26 capítulos.

Buena respuesta

En su estreno en Univisión (Estados Unidos) logró buena respuesta de audiencia. Camila Sodi encarna a la villana.