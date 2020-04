Nueva versión de “Underdog”

Alicia Keys usael piano para renovar canción

MÉXICO (Notimex).— La cantante estadounidense Alicia Keys lanzó su nuevo sencillo “Underdog”, una versión renovada, a piano, del tema que lanzó a principios de enero.

“Quería compartirlo con todos. Esta canción es súper especial para mi. Algunas vibraciones acústicas para ustedes”, escribió la artista de 39 años, para anunciar su nuevo trabajo musical.

Líricamente, el tema, que coescribió con Ed Sheeran, gira en torno a una historia de empoderamiento femenino, que narra el momento en el que la intérprete rompió sus barreras y se dio cuenta que era capaz de cumplir sus metas.

Pese a ser una versión recreada, el tema tuvo un excelente recibimiento por parte de sus fanáticos, quienes no tardaron en elogiar el trabajo de Alicia Keys, entre comentarios en redes sociales, sobre el tema acústico, asimismo, expresaron gratitud por contribuir al entretenimiento durante el confinamiento impuesto por la pandemia global.

“Me encanta esta canción, me encanta el piano. No puedo esperar para verte en concierto”; “¡Hermoso, me encanta!”; “Energía positiva con esta versión acústica”; “Gracias, belleza. Esta canción es un regalo para estos momentos”; “Gracias por compartir tu increíble talento con el mundo”, escribieron algunos internautas, en torno al estreno.

