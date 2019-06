Nuevo avance de Toy Story 4, a 10 días de su estreno

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A 10 días de su estreno, Pixar sigue calentando las ansias de los fans de una de las películas más esperadas del año, “Toy Story 4”.

Por tal motivo soltaron un nuevo avance en donde aparecen nuevos personajes, así como nuevas escenas del presente y pasado de Woody, Buzz y compañía.

In 10 days, a new adventure begins! Get your tickets now and see #ToyStory4 in theaters June 21. https://t.co/LOndk73pGo pic.twitter.com/Zz0JLfqKd8