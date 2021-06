H.E.R. lanzó ayer su nuevo álbum, “Back Of My Mind”, con 21 canciones que incluyen colaboraciones con Chris Brown, Ty Dolla $ign, Lil Baby, Cordae y Bryson Tyller, entre otros.

Es un disco de R&B en el que brillan la voz y la “versatilidad” de H.E.R, según datos de su disquera. “Está colección de canciones proviene de sentimientos y pensamientos que he tenido en el fondo de mi mente”. Así describe su nuevo trabajo H.E.R, quien admite que se siente libre y realizada.