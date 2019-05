Nuevo enfoque a los personajes de “Cuna de lobos”

Con otra táctica

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En la primera versión era un detective, pero en esta nueva producción de “Cuna de lobos”, el personaje de Osvaldo de León será periodista.

“Quiero pensar que no existía porque el otro era un detective y yo soy un periodista con un poco de detective y tengo personajes que me rodean como una esposa, un hijo con síndrome de down, también hay un triángulo amoroso con el hijo de Catalina Creel y el personaje de Paulette, que fue Diana Bracho.

El actor dijo que no identifica a su personaje con un villano, puede que sea un antagonista porque impide a toda costa que Catalina Creel logre lo que se propone.

“Él es un periodista que quiere que salga a la luz la verdad, una especie de Jorge Ramos. Tengo una escena parecida a las que él tiene con los presidentes haciendo una pregunta y a raíz de eso ella hará todo lo posible por quitarlo del camino”.

Quien hoy viera las tácticas que Catalina Creel utilizó para deshacerse de cada uno de sus “estorbos” en la primera versión, pensaría que hay algo de fársico y de humor en ello, al preguntarle al actor sobre las nuevas tácticas, señaló: “Ya hicimos unas escenas, y ya leí las que vienen, sí son un poco más crudas que las de la original, es más fría y más mala. Es algo que se tiene que hacer porque el espectador de hoy es mucho más demandante, entonces los personajes son mucho más reales, se está cuidando mucho la fotografía, los diálogos, tenemos menos textos que en una telenovela, cada capítulo es como una mini película, y hay muertes todo el tiempo”.

Aunque protagonista y villana, Osvaldo de León aplaudió que sea ella quien lleve la historia, pues es algo que le da mucha más actualidad a la historia, además, habrá quien empatice con Catalina Creel.

“La razón por la que agarré este personaje es porque tiene mucho jugo, esta es la primera vez que se hace un remake de esta historia en formato serie”, indicó.

De un vistazo

Más del elenco

En el elenco de esta nueva versión se encuentran Paz Vega como Catalina, Diego Amozurrutia como Alejandro, el hijo de la villana (biológico) que ahora será homosexual y Gonzalo García Vivanco será el primogénito del esposo de Catalina, José Carlos, a quien la mujer culpa por perder un ojo. La fecha de estreno no está confirmada por Televisa.