Nuevo filme musical de "Alicia en el País de las Maravillas" se avecina

Sabrina Carpenter protagonizará esta nueva versión de "Alicia en el País de las Maravillas".

EE.UU.— La actriz y cantante Sabrina Carpenter será la encargada de producir, bajo su compañía At Last Productions, y protagonizar un nuevo filme musical de "Alicia en el País de las Maravillas", el cual traerá de vuelta a las pantallas la historia de Lewis Carroll.

Según ha dado a conocer "The Hollywood Reporter", para este largometraje que llegará a un servicio de streaming se llevará al cabo en una versión contemporánea del clásico literario, aunque todos los detalles se mantienen en secreto.

Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) will produce, star in #AliceInWonderland musical reimagining for Netflix (exclusive) https://t.co/tiHlV5OcEi pic.twitter.com/faI9YM2BtD