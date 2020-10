''Nuevo Orden'': por qué no deberías quedarte solo con su tráiler

La película “Nuevo Orden” de Michel Franco ya tiene las primeras reseñas de la crítica de cine, que se encuentra igual de divida de opiniones que los propios internautas, quienes consideran que el filme pretende dar una visión del racismo a la inversa.

Me he leído todas las reseñas de Nuevo Orden, las de aquí y las de allá, y sí, es un producto clasista de un director síquicamente inmaduro que en lugar de filmar con responsabilidad creativa, se proyectó feamente. — Ø (@SentimentaIPunk) October 22, 2020

No obstante, los críticos le dan la razón a Franco cuando se defendió alegando que el tráiler no mostraba en sí la esencia de la película y reconocen que se trata de una cinta que llega en un momento muy oportuno de la vida política.

La revelación del ''Nuevo Orden''

ALERTA DE SPOILER: No, Franco no otorga un nuevo poder a la clase baja y no es ésta la que instaura el “Nuevo Orden”, sino que es realmente el sector militar quien toma el control de una ciudad que pasa del hartazgo social y que simplemente vuelve a vulnerar los derechos humanos de la clase trabajadora.

Te puede interesar: Michel Franco considera que el término ''Whitexican'' es racista

La crítica coincide en que Franco termina por plantear cómo afectaría la militarización a la vida política, con ello trastocando a las clases sociales privilegiadas, que continuarán con su vida y su dinero, mientras que no hay un cambio real para las clases marginadas.

Algunos coinciden en que Franco incluso tiene “la ingenuidad” de argumentar con su relato, que la revolución de los trabajadores tiene un sentido más materialista que por cuestiones sociales.

Hasta ahora las reseñas de Nuevo Orden confirman todos los prejuicios que salieron a raíz del trailer. Según leo, se trata de un libelo racista y elitista que manifiesta un profundo desprecio a cualquier atisbo de movilización popular. Y le puso apoyo FIDECINE. — César Faz (@cesarfaz) October 22, 2020

También acusan al cineasta de no acentuar una postura o proyectar una verdadera revolución social, a pesar de que aseguró que el filme tiene su inspiración en los movimientos del Black Lives Matter o la revolución chilena.

“Nuevo Orden no se acerca al fino análisis de clase que hizo Parasite de Bong Joon-ho, porque no logra desarrollar de forma creciente la tensión insoportable entre ricos y pobres para explicar un asesinato. Sus escenas de caos son más cercanas a las que se ven en Joker, de Todd Phillips, pero sin un actor como Joaquin Phoenix para entender la profundidad de la locura”, escribe Camila Osorio para El País.

Por otro lado, para Fernanda Solórzano en Letras Libres, la película vale la pena si se entiende como una hipérbole de la realidad “con trazos finos los excesos de las élites y la furia contra el status quo, al tiempo que señala los peligros de la militarización”.

¿Deberías darle una oportunidad a ''Nuevo Orden''?

Tal vez para Michel Franco la polémica hará que el morbo actúe y el público vaya a las salas de cine para darle una oportunidad para el “Nuevo Orden”, lo cierto es que sí es una película que llega justo en medio del escándalo del arresto en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Tal vez, por lo anterior, sí debería ser oportuno ir al cine y darle el beneficio de la duda al cineasta.- Con información de El País, Gatopardo, Letras Libres y Cine Garage.