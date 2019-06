Nuevo trailer de ‘Once Upon a Time in Hollywood

A menos de un mes de su estreno mundial, ya se reveló un segundo trailer de la novena película de Quentin Tarantino: Once Upon Time in Hollywood.

En este nuevo trailer se muestra como Cliff (el personaje de Brad Pitt) se relaciona con una chica que pertenece a «la familia» de Charly Manson.

Una película con un gran elenco

La película está ambientada en Hollywood en 1969, y es protagonizada por dos de las más grandes estrellas de Hollywood; Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

La trama nos relata la vida de un actor y su doble de acción, sin embargo y aunque éste (Leonardo DiCaprio) se encuentra en su mejor momento, la industria empieza a provocar que su tiempo como actor famoso empiece a extinguirse.

Para evitar eso, la dupla entre Leo y Brad hará lo imposible por mantenerse relevante.

En la cinta también podremos ver la actuación de Margot Robbie, Dakota Fanning y el legendario Al Pacino.

La película está prevista para ser estrenada el próximo 16 de agosto en México.- Con información de Coolture