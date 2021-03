El también integrante de 'Timbiriche' negó haber arruinado la oportunidad de Erik Rubín con Thalía.

MÉXICO.— Diego Schoening desmintió lo que hace unos días dijo su amigo Erik Rubín en cuanto a un noviazgo con Thalía.

El también actor aseguró que el intérprete de "Cuando mueres por alguien" no le indicó sus intenciones con la cantante por lo que él no es el tercero en discordia como se dijo.

"Que andaban, pues no"

El sitio de Las Estrellas retomó las declaraciones que Diego Schoening hizo en el programa 'Chisme No Like', en el cual aclaró que Erik Rubín no tuvo una relación con Thalía como lo dijo en el vídeo del youtuber El escorpión dorado.

Diego aseguró que Erik no le dijo sus intenciones hacia Thalía, incluso aseguró no saber que ellos "andaban" como presumió Rubín.

“Realmente lo que alguna vez me había dicho él es que le gustaba, más no me dijo sus claras intenciones. Pues Thalía y yo ya habíamos estado saliendo y nació el amor, y así empezamos a andar, pero así que dijeras que sabía yo que andaban, pues no”, puntualizó el actor.

"Nunca me dijo"

El Timbiriche aprovecho para hablar de su relación con la intérprete de "Arrasando". Schoening también mencionó que Erik le dijo que le gustaba la cantante, pero jamas le indicó que quería andar con ella.

“Lo que pasa es que todos la conocimos al mismo tiempo, cuando ella empezó y llegó a Timbiriche, pues empezamos a salir. Yo sabía que en alguna –ocasión– había salido con Erik y él en algún momento me había dicho que no y que sí, que estaba guapa y que le gustaba, pero nunca me dijo que sus intenciones eran ‘voy a andar con ella’. Entonces empecé a salir con ella. Nació el romance, nació el amor y pues anduvimos un buen rato”, recordó Diego.

"Siempre hay perdedores"

Diego Schoening señaló que si se hubiese enterado de las intenciones que Rubín tenía con Thalía se hubiera alejado. Sin embargo, el cantante indicó que “en la guerra y en el amor todo se vale”.

“Pues fíjate que Erik y yo nos queremos muchísimo, y son cosas que pasamos de chavos y que si en su momento él me hubiera dicho, yo me hubiera alejado, lo hubiera pensado, lo hubiéramos platicado y yo creo que fue un momento en el cual nos ganó la batalla del amor y en la guerra y en el amor siempre hay perdedores”, contó.

Schoening finalizó la entrevista bromeando con que ahora le tendrá que pedir disculpas a su amigo.

“Él tiene razón en algo, yo no hubiera puesto la amistad en medio, sin embargo lo que él me dijo yo no lo tomé como algo que fuera muy en serio y sin embargo se dio y ni modo. Ya le tendré que pedir disculpas”, finalizó Diego.

Las declaración es de Diego Schoening se dan luego de que Erik Rubín revelará al El escorpión dorado, su relación con varias famosas como Angélica Rivera, Salma Hayek y Thalía.

En dicha plática con el youtuber, el cantante dijo que Schoening anduvo con Thalía, pese a que a él le gustaba y por eso terminó con el “corazón roto”.

También podría interesarte: Erik Rubín afirma que tuvo un encuentro íntimo con Salma Hayek (Vídeo)