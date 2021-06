"Nunca tendrán ni el 1% de éxito que tengo", responde Alfredo Adame

Alfredo Adame fue blanco de burlas y críticas luego de que en las pasadas elecciones del domingo 6 de junio no consiguiera ni un 1% en la preferencia de los electores de la alcaldía Tlalpan.

En esa demarcación territorial es donde el actor se postuló con la intención de conseguir un lugar en la Cámara como diputado federal de la mano del Partido de Redes Sociales Progresistas (RSP).

Tras quedar en el último lugar en la contienda electoral frente a la ganadora, su excuñada Rocío Banquells, quien se postuló abanderada por la coalición PAN-PR-PRD, consiguió la diputación de esa alcaldía de Ciudad de México en la llamada “elección más grande de la historia”.

Además, debido a el partido político perdería su registro por la escasa preferencia electoral, Gustavo Adolfo Infante, el “cazafantasmas” Carlos Trejo y el youtuber Rey grupero hicieron mofa del conductor de televisión. Incluso su exesposa Diana Golden aseguró que Adame era “un pobre diablo”.

Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame.- Foto de infobae.com

Ante la mofa, el actor se defendió y arremetió contra sus adversarios, según declaró en el programa Chismorreo:

“Ese trío de marranos… ¿Quiénes son ellos para compararse conmigo? No tienen una trayectoria, no tienen prestigio, no han tenido éxito en nada”, refiriéndose a los mencionados personajes.