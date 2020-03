Odalys Ramírez da positivo por coronavirus

La conductora de televisión Odalys Ramírez confirmó que dio positivo a coronavirus.

A través de un vídeo explicó que ayer se realizó la prueba de coronavirus y hoy por la mañana le dieron el resultado.

“Mis síntomas han sido muy leves, no he tenido fiebre en ningún momento. Lo que me llamó la atención es que tenía a ratos falta de aire y es por eso que decidieron realizarme la prueba”, explicó.

Odalys Ramírez aseguró que se siente bien y que cree “librarla perfectamente”. Por el momento no estará en un hospital sino aislada en su casa. Agradeció a todas las personas que le han preguntado por su salud.

“Toca cuidarme mucho, alejarme de mis seres queridos, de mis hijos”, añadió.

La conductora de televisión aseguró que lleva tres semanas tomando precauciones y que aun así le tocó, por lo que estará compartiendo su experiencia a través de redes sociales.

Tras la noticia, su esposo Patricio Borghetti acudió al hospital para realizarse la prueba.

“La doctora dijo que había que asumir que yo también lo tengo, pero para tener certeza y dar un poco más de claridad al asunto, voy a ir a hacerme la prueba también, para que toda la gente que ha estado en contacto conmigo esté al pendiente y sepa lo que tiene que hacer”, dijo.

El conductor de “Venga la alegría” estuvo en la emisión del programa toda la semana, por lo que sus compañeros también estarían en riesgo.

