Odalys Ramírez presume abdomen a un mes del parto

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Odalys Ramírez tuvo a su segundo bebé hace 22 días y en Instagram subió una foto donde presume su abdomen plano casí tirándole a tener cuadritos.

Y es que la conductora de televisión aseguró en la foto que está a punto de llegar a lucir como antes gracias a que come sanamente y tiene la oportunidad de seguir haciendo ejercicio sin descuidar a su pequeño para amamantarlo.

“A 22 días de tener a mi segundo bebé. No es magia, es disciplina, calma y mucho amor a una misma . Todavía estoy a 4 kg de mi peso, pero tengo paciencia y no me desconcentro de mi objetivo . Primero comer saludable y lo necesario para amamantar a mi hijo, y segundo, poco a poco ir volviendo a lo que era antes. Les iré compartiendo mis avances. Gracias por el cariño y sus comentarios siempre”, escribió Ramírez.