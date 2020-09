Oh In Hye pierde la batalla tras ser encontrada inconsciente en su casa

Oh In Hye, la actriz surcoreana de “The Breath” y “Janus: Two Face of Desire”, falleció a los 36 años víctima de un infarto, según reporta el medio especializado Dispatch, citado por Soompi en Español. Previamente se reportó que la actriz habría intentado quitarse la vida.

De acuerdo con el reporte, a las 5 de la mañana del lunes 14, las autoridades recibieron una llamada de auxilio de un conocido de la actriz, quien informó que no había logrado comunicarse con ella después de varios intentos.

El conocido habría dicho a los agentes que tenía miedo de que la actriz atentara contra su vida.

La policía se dirigió a su domicilio en Song Don, donde Oh In Hye fue encontrada inconsciente y en condición crítica. Se le trasladó al Hospital Universitario de Inha, donde se informó que había logrado recuperar el pulso.

Autoridades no descartan suicidio

No obstante, más tarde se informó que la actriz sufrió un infarto que acabó con su vida, posiblemente a consecuencia de lo que pareciera ser un intento de suicidio.

Las autoridades no dieron detalles de cómo la actriz –cuya carrera cinematográfica incluye varios títulos- habría intentado acabar con su vida. Hasta el momento todo es especulación.

Debido a que no se descarta un intento de suicidio, la familia decidió llevar al acabo los funerales de manera privada, y el cortejo fúnebre saldría el 16 de septiembre próximo.