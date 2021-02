"Ojalá te mueras", las amenazas al maquillista de "La Gaviota"

El maquillista de las estrellas, Alfonso Waithsman, se sinceró sobre las amenazas que recibió por viajar a Pekín, en China, junto a la pareja presidencial de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto en 2014.

Los ataques que recibió el artista de maquillaje en ese entonces, a través de redes sociales, pusieron en riesgo su bienestar físico y emocional, de acuerdo con lo que relató en una entrevista.

“Yo creo que me acostumbré a los buenos halagos siempre, al ‘¡Ay, qué bonito maquillas’. Y, pues bueno, hay momentos que la piel se tiene que hacer gruesa. Fíjate que es la vez que yo he sentido mucha agresión por parte de hasta... Muchos seguidores me dejaron de seguir”, contó.