Omar Chaparro y Consuelo Duval superan al Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar Chaparro reveló que se encuentra libre del coronavirus (Covid-19) y ya está listo para volver a trabajar.

A través de su cuenta de Twitter dio a conocer que ya está libre de la enfermedad, por lo que "nos reincorporamos a trabajar".

Además agradeció las muestras de cariño de todos sus fans, quienes desde que se dio a conocer que probablemente estaba contagiado mostraron su solidaridad con él.

"Lo único que les puedo recomendar; usen el tapabocas", agregó el protagonista de cintas como "No manches Frida" y "Como caído del cielo".

Por otro lado, la actriz Consuelo Duval informó que ella también supero al Covid-19.

"He sido dada de alta y el Covid ya no está en mi cuerpo", aseguró la también comediante de 51 años en su publicación, en la cual agradeció a las personas que le mostraron su cariño y que se preocuparon por ella.

Hoy vuelvo a sonreír con el alma!

He sido dada de alta y el covid ya NO está en mi cuerpo!

GRACIAS A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS por no soltarme nunca de su mano!! A mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, amig@s y a mis CHINGADERITAS pic.twitter.com/j5ySl0nZ6E