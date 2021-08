OnlyFans: tres famosas que cautivan en el polémico sitio (fotos)

Debido al crecimiento que tiene la plataforma de suscripción OnlyFans, muchas personas incursionan en este medio para ganar dinero a costa de ofrecer contenido exclusivo, incluidas algunas famosas del medio del espectáculo.

Por ejemplo, la actriz argentina Dorismar, quien, impulsada por las ganas de trabajar y apoyar con los gastos del hogar, decidió abrir su cuenta oficial.

“Te puedo asegurar que ahora gano mucho más que cuando fue mi mejor momento en televisión y salía en todas partes; reconozco que todo es gracias a mis fans", resaltó la artista.

La actriz de Triunfo del amor compartió incluso que busca ofrecerle a sus casi 100 mil suscriptores un contenido de buena calidad, por lo que sí ha trabajado de manera profesional.

Dorismar afirmó que no le importan las malas críticas y comentarios negativos.

"En OnlyFans no es gratis, la gente tiene la libertad de entrar, ver mis fotos sexys y decidir si paga o no. Nunca falta quien entre y lo critique, pero es parte de esto", añadió.

Otra artista que reveló tener una cuenta en OnlyFans es la controversial Bella de la Vega.

“Muchos artistas entraron a esta plataforma y yo no tengo problema con mostrar mi cuerpo, no me da pena, pues veo la vida diferente, incluso habrán muchas fotos que me tomó mi marido.”, comentó la actriz.