“Oops!… I Did It Again” de Britney Spears cumple 20 años

México (Notimex).- El segundo álbum de la princesa del pop Britney Spears, Oops!… I Did It Again, con el que alcanzó el éxito internacional luego de debutar con Baby One More Time en 1997, cumple 20 años este sábado 16 de mayo y para celebrar estas dos décadas, la rubia emitió un mensaje en redes sociales.

La cantante de 38 años agradeció a sus fans por enviarle un video conmemorativo de esta producción lanzada en el 2000 que trajo éxitos como Oops!… I Did It Again, Stronger, Lucky y Don't Let Me Be the Last to Know, todos tuvieron sus respectivos videoclips que encabezaron las listas musicales de aquel momento.

El video subido por la vocalista en sus cuentas oficiales muestra algunos fragmentos de entrevista que brindó durante el tiempo de su lanzamiento donde manifestaba sentirse muy feliz con el resultado pues mostraba una faceta de su carrera más madura.

El álbum más vendido

Asimismo el sencillo que da título a su segundo álbum fue durante 15 años el más vendido para la cantante femenina en Estados Unidos y es hasta ahora una de las canciones más conocidas y coreadas por el público.

Un regalo de la NASA

A tavés de su cuenta de Twitter, Britney le envió un mensaje a la NASA haciendo referencia al intro del videoclip: "Oye @Nasa recibí tu regalo. Sé que han pasado 20 años desde que nos conocimos en Marte y solo quería decir ... aww, no deberías haberlo hecho".

La NASA respondió con humor: "Estoy lleno y casi listo para volar en julio, aterrizando en Marte el próximo febrero"