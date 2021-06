''Oportunista misógino'' ¿Por qué Justin Timberlake es atacado por apoyar a Britney Spears?

Tras las dramáticas declaraciones de Britney Spears para pedir que se retire la tutela, que desde hace 13 años maneja su padre; el nombre de Justin Timberlake se hizo tendencia por su mensaje de apoyo a la cantante; con quien mantuvo una relación en su adolescencia.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.