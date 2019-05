“Orange is the New Black”, llega a su fin en Julio

Hoy Netflix, anunció que el próximo viernes 26 de julio, la serie “Orange is the New Black” llegará a su fin.

Además, la plataforma dio a conocer las primeras imágenes y un trailer para anunciar que la serie concluirá con la séptima y última temporada.

Un nuevo drama que te atrapará

Durante seis temporadas, la serie abordó sin temor, algunas de las historias más difíciles, relevantes y humanas de nuestro tiempo; esta última temporada no será la excepción.

En su temporada final, las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre.

Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella.

La amistad de Taystee con Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.

Orange is the New Black es una serie que sin lugar a dudas marcó el inicio de una era monumental de la televisión, pero sobre todo del servicio streaming.