Organizadores estafan a Dulce María con su boda

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Dulce María, quien está a unos días de llegar al altar, dice que está emocionada por su boda con el productor Francisco Álvarez, pero estuvo a punto de no casarse, ya que fue estafada.

La cantante contó en entrevista al programa “La saga”, conducido por Adela Micha, que durante la organización de la fiesta tuvo un contratiempo con el lugar donde sería la ceremonia.

“Teníamos un lugar apartado en Tepoztlán, Rincón Meztitla, y nos dijeron los del lugar que debíamos dar el 100% del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50% a lo máximo. Y tuvimos una mala experiencia, se quedaron con nuestro dinero porque no pudimos hacerla ahí pues resulta que no tienen el lugar consagrado para casarnos, no cuentan con el papel que los acredite. Entonces ahorita no tenemos lugar ni fecha“, platicó Dulce María.

Exnovios invitados

Respecto a los invitados, anteriormente había declarado que al único compañero que no invitaría a su boda sería a su exnovio Alfonso Herrera, ya que él no la invitó a la suya con Diana Vázquez en el 2016.

Adela insistió que lo invitara y finalmente la actriz aceptó:

“Bueno, ya lo voy a invitar.”

Pero cuando Micha le preguntó sobre invitar a Pablo Lyle, dijo con una cara de fuchi “claro que no.”

No quiere posponer su boda

Afirmó que están buscando el lugar para no posponer la boda, “entonces ahorita no tenemos lugar ni fecha… estamos buscando lugares y esperemos pronto dar una gran sorpresa, pero sí nos casaremos“, comentó.