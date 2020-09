''Orgullo y Prejuicio'': actor de Mr. Darcy revela qué no disfrutó la filmación

A 15 años de su estreno, la película “Orgullo y Prejuicio” protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, sigue siendo una de las adaptaciones favoritas de los fanáticos de esta historia escrita por Jane Austen.

Keira interpretó a una empoderada Elizabeth Bennet, una heroína romántica adelantada a su tiempo, que encara el prejuicio de la novela frente al orgullo de Mr. Darcy (Macfadyen), cuya caracterización sigue cautivando a los seguidores.

No obstante, el intérprete tiene otros recuerdos de este importante papel en su carrera, pues según confesó recientemente, al momento de filmar “Orgullo y Prejuicio” su esposa estaba en la última etapa de su embarazo, por lo que él solo recuerda que “la película era algo muy importante, con un tono bastante elevado”, en relación a los diálogos.

En dicho vídeo, el actor de 45 años recuerda especialmente que la escena final fue difícil de grabar para él.

"You have bewitched me, body and soul." ✨ On the 15th anniversary of #PrideAndPrejudice, Matthew Macfadyen reminisces about filming Mr. Darcy's final scene. https://t.co/l1wkbbWT81 pic.twitter.com/OOTAA3tvWP