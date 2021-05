Oscar Isaac se cambia a Marvel; protagonizará una serie

El actor de cintas de Star Wars pasa a Marvel con la serie "Moon Knight".

LOS ÁNGELES.— Oscar Isaac será el protagonista de la serie "Moon Knight". Marvel fue el encargado de confirmar y ponerle fin a las especulaciones que desde hace varios meses giraban en torno al guatemalteco que triunfó en la saga Star Wars.

También se dio a conocer que el actor interpretará en la franquicia de superhéroes a "Marc Spector", un exsoldado que utiliza diferentes identidades para combatir el crimen como justiciero.

Marvel confirmó la noticia a través de Twitter con una fotografía en la que aparece Isaac junto a varios dibujos del nuevo personaje.

El fichaje del actor era un secreto a voces entre los seguidores de Marvel, aunque también algunos colegas habían ayudado a elevar las sospechas, por ejemplo, durante la presentación de la serie "The Falcon and the Winter Soldier", su protagonista, Sebastian Stan mencionó el proyecto en un descuido.

Nuevo video de Oscar Isaac y Ethan entrenando para 'Moon Knight' pic.twitter.com/RX3ygKKit2 — info de Marvel & Star wars (@infomarwars) May 20, 2021

La serie de "Moon Knight" es solo uno de los múltiples proyectos de adaptación audiovisual que tiene Disney+ en marcha sobre los cómics de Marvel.

No sería su primera vez en Marvel

Aunque Isaac alcanzó la fama mundial gracias a su papel del intrépido "Poe Dameron" en la tercera trilogía de "Star Wars", "Moon Knight" no sería estrictamente su primera incursión en las adaptaciones a la pantalla de los cómics de Marvel, ya que en 2016 fue el villano de "X-Men: Apocalypse", cinta que resultó un fracaso.

