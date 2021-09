Otro golpe a los estrenos de cine

Mueven fechas a consecuencia de la variante delta

NUEVA YORK (AP).—Paramount Pictures pospuso ayer el estreno de “Top Gun: Maverick”, sacando de cartelera una de las películas más esperadas del año ante el incremento de casos de coronavirus.

En lugar de estrenarse el 19 de noviembre, la secuela de “Top Gun” protagonizada por Tom Cruise debutará el 27 de mayo de 2022, en el fin de semana feriado por el Día de los Caídos en Guerra.

Además, “Mission: Impossible 7 (Misión: Imposible 7)” se retrasará del 27 de mayo al 30 de septiembre del próximo año. El aplazamiento representa otro revés para una temporada de estrenos de Hollywood que albergaba esperanzas. El aumento de infecciones por la variante delta trastornó los planes de la industria de regresar a la normalidad en los cines.

El vuelo de “Top Gun: Maverick” le sigue a un retraso similar para “Clifford The Big Red Dog (Clifford: El gran perro rojo)” de Paramount.

También postergó “Jackass Forever (Jackass por siempre)” del 22 de octubre al 4 de febrero.

Si bien algunos estudios han apostado por lanzar grandes producciones simultáneamente en cines y servicios de “streaming”, Paramount Pictures y Sony Pictures han tratado de mantener en curso los estrenos en cines. Sony retrasó anteriormente “Venom: Let There Be Carnage (“Venom: Carnage liberado)” de septiembre al 15 de octubre debido al aumento de casos.

Tras el anuncio de Paramount, Sony movió “Ghostbusters: Afterlife (Ghostbusters: El legado)” del 11 al 19 de noviembre.

Pero varios lanzamientos importantes de otoño (boreal) no se han cancelado. La película de James Bond de MGM y United Artists “No Time To Die (Sin tiempo para morir)” sigue programada para el 8 de octubre en Estados Unidos.