Ozzy Osbourne es hospitalizado de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La estrella del hevy metal Ozzy Osbourne, cantante de la banda Black Sabbath, fue hospitalizado de emergencia tras complicaciones derivadas de una gripe.

Así lo dio a conocer su esposa Sharon Osbourne a través de Twitter. Y detalló que, por indicaciones médicas, su esposo estará en el hospital para conseguir una rápida recuperación.

“Como algunos de ustedes pueden haber escuchado, Ozzy fue admitido en el hospital después de algunas complicaciones de la gripe. Sus doctores sienten que ésta es la mejor manera de conseguirle en un camino más rápido a la recuperación. Gracias a todos por su preocupación y amor“, escribió.

Ozzy se había obligado a cancelar su gira “No More Tours 2” por el Reino Unido debido a una fuerte gripe.

Esta no es la primera vez que el cantante se encuentra envuelto en una polémica debido a su estado de salud, pues en octubre el año pasado, Osbourne pasó por el quirófano para librarse de varias infecciones por estafilococos, según señalaban entonces medios británicos.

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.

— Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) 6 de febrero de 2019