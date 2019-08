¿Pablo Lyle recuperará su libertad?

Este jueves, Pablo Lyle comparece en una corte de Miami, en su juicio por la muerte de un hombre de origen cubano, al que le dio un puñetazo que quedó registrado en vídeo.

Los abogados presentan nuevas pruebas y tratan de fundamentar que actuó en defensa propia en el incidente en el que falleció Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad.

La defensa entregó un documento para que un experto policial comparezca en el caso, que se especializa en episodios de violencia durante accidentes de tránsito.

Con la reconstrucción esperan que Lyle pueda salir en libertad.

