Pablo Montero se disculpa por errores al cantar el Himno Nacional

El artista divide opiniones tras el Himno Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Varios días después de que Pablo Montero cometiera errores al cantar el Himno Nacional Mexicano, durante el partido de ida en la final de fútbol entre los equipos Santos Laguna y Cruz Azul; el cantante utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa.

“Si hay algo que respeto en la vida son nuestras raíces y nuestra historia una disculpa a mi país. Nos convoca a lidiar con valor, y es, con el dedo de Dios se escribió”, explica Pablo Montero, el cual acompaña con un vídeo del momento de su error.

A pesar de que su respuesta a la polémica que le sigue desde el jueves pasado, dividió opiniones en la red social, donde unos lo justificaban y otros no le perdonaban que no se supiera algo que desde la escuela primaria enseñan, Montero contó con el apoyo de dos de sus colegas Víctor González y Latin Lover.

“¡Compadre es de humanos equivocarnos! Abrazo fuerte y nos vemos pronto”, le escribió Víctor Manuel Reséndez.

Incluso el propio Jorge Muñiz, quien también se equivocó con el himno en 1989, lo apoyó de una manera muy peculiar, porque después de lamentar que bochornoso momento que Montero pasó, aseguró que no lo han quitado, ni lo han desbancado, cuando de recordar errores de ese tipo se trata.

“Sería incapaz de hablar de un compañero, sería el burro hablando de orejas y pues no, hay que respetar y cada quien sale adelante con sus problemas, no me hace feliz saber que alguien se equivocó para decir, ya ven a todos les puede pasar, al contrario me duele, porque yo conozco el dolor de la vergüenza a través de mis errores”, comentó Jorge Muñiz cuando se le pidió su opinión al respecto.

La Secretaría de Gobernación anunció el 28 de mayo que realizaría las acciones necesarias, para determinar la responsabilidad de los involucrados en el evento donde Pablo Montero cantó el Himno Nacional, pero aún no se ha dado a conocer si lo multarán o no.