Pablo Montero enfrentará la ley por alterar el Himno Nacional: Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el cantante oriundo de Torreón, Coahuila, Pablo Montero, se equivocó y cambió la letra del himno nacional durante la ceremonia de salida en la final del Guardianes 2021 entre Santos y Cruz Azul, la Secretaría de Gobernación (Segob) reaccionó y mencionó que realizará las acciones correspondientes para "determinar la responsabilidad de las personas involucradas en el evento".

A través de un comunicado, Segob manifestó que se revisará el caso de Pablo Montero interpretando el himno nacional en el Territorio Santos Modelo.

Comunicado: El 27 de mayo se llevó a cabo el partido de fútbol de ida entre los equipos de Santos Laguna y de Cruz Azul en el Estadio Corona de la Ciudad de Torreón, Coahuila. En la ceremonia previa, el cantante conocido como Pablo Montero realizó la interpretación del Himno Nacional, y alteró la letra.

De acuerdo con las atribuciones que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales (LEBHN) otorga a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, realizará las acciones correspondientes, de conformidad con las disposiciones de dicha ley y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en el evento anteriormente citado.

El cantante en lugar de cantar "Que en el Cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió", Montero entonó: "que en el dedo, tu eterno destino, nos coloca a lidiar con valor", palabras que sí existen, pero hasta el último estribillo de lo escrito por Francisco González Bocanegra.

Posteriormente, el charro se comió un "que" antes de "el Cielo un soldado en cada hijo te dio". Antes de terminar, nervioso, convirtió "Al sonoro rugir del cañón", en "Al sonoro rugir y el cañón".

