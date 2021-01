“Paco Stanley no tenía necesidad de vender coca”: Benito Castro

El actor y comediante hizo unas revelaciones sobre Paco Stanley, en las cuales destacó que su muerte no fue por vender cocaína.

MÉXICO.— Benito Castro fue otro famoso que se subió al vehículo del Escorpión Dorado. Ahí contó que Paco Stanley nunca tuvo la necesidad de vender sustancias ilegales como cocaína, pues ganaba muchísimo dinero como presentador de un show de televisión.

El también comediante reveló que sucedió con él tras el asesinato del conductor de ‘¡Pácatelas!’.

“No tenía necesidad”

El miembro de los famosos hermanos Castro confesó que la cocaína si es algo que se llegó a intercambiar en los baños:

“No me daba coca (vendía), yo traía lo mío y el perico es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía”, dijo tajante el también actor.

Sin embargo, dijo que tras el asesinato del conductor, Benito Castro tuvo que ir a la Procuraduría a rendir su declaración, “ahí me dijeron: ¿a usted le daba cocaína Paco Stanley? Dije no, yo le daba a él”.

Además, el comediante aseguró que Paco Stanley no vendía cocaína porque ganaba muy bien, “sobre de 350 mil pesos diarios en menciones de comerciales y televisión”.

¿Dónde estaba Benito cuándo murió Stanley?

El también actor declaró que el día del asesinato de Paco Stanley, él no estaba con ellos porque tenía ya tenía más de un año de no trabajar con el comediante. Además Benito Castro ya estaba haciendo 'La Güereja y Algo Más'.

“Yo ya estaba haciendo 'La Güereja y Algo Más' [...] No veía a mi amigo, lo había visto un par de semanas antes, fui a cotorrear con él un ratito, me tomé unas copas de vino tinto porque ya no podía tomar más [...]”, detalló Castro.- Con información de YouTube.

