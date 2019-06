Palazuelos ahora sólo acepta actuar en cine

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Roberto Palazuelos ya no es fan de los villanos. Ahora le gusta hacer personajes distintos, que sean buenos o un poco más complejos, como se verá en el filme “Cofradía”, que se estrena hoy por Claro Video.

La historia, dirigida por Emilio Ramón, muestra a dos hermanos separados desde pequeños, huérfanos de padre y madre, que se reencuentran en la adultez.

Ambos comprobarán lo diferentes que son. Roberto Palazuelos describe:

“En esta película los dos actores principales nos salimos de nuestro confort, en este caso yo hago el personaje bueno y desde ahí ya representa un giro.

Lo he hecho anteriormente porque en la televisión me encasillaron tan fuerte en el villano que cuando la gente de cine me buscaba querían también que fuera villano, pero yo les decía que no”.