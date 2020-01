MÉXICO.— Roberto Palazuelos no tiene problema cuando se habla de su bronceado y por ello bromea al respecto en cada situación que se le presente. Como en el promocional de la segunda temporada de "Se rentan cuartos".

“Mi bronceado es algo que a mí me encanta porque me encanta estar en el mar, es símbolo de que me paseo. A mucha gente le encanta saber qué hacer para tener un mejor bronceado y les paso tips”, dice en entrevista.