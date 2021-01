Pamela Anderson se casa en boda de película, con su guardaespaldas

Al igual que los personajes de la película, interpretados por Whitney Houston y Kevin Costner, Pamela Anderson se casó por quinta vez.

La actriz contrajo matrimonio con su guardaespaldas, Dan Hayhurst, en una ceremonia íntima en su casa en la isla de Vancouver, Canadá, en la Nochebuena pasada.

La exmodelo se enamoró de su ahora esposo durante la cuarentena impuesta por la pandemia, según le contó ella misma a la prensa.

En una entrevista exclusiva para DailyMailTV, la actriz de “Baywatch” dio a conocer la noticia de su boda.

También lee: Luego de 60 años, dejarán de celebrar a una "conejita"; ahora serán 12

“Estoy exactamente donde necesito estar, en los brazos de un hombre que realmente me ama”, le dijo al medio.

También compartió fotos y vídeos de ese día. La boda se llevó a cabo en el jardín de la extensa propiedad rural que Pamela le compró a sus abuelos en Ladysmith, en el lado este de la isla de Vancouver.

Sending

love and light

out there ...

to all those missing

their loved ones,

during these bizarre #covid times.

Stay Strong.

Stay Safe.

Stay Healthy. 🙏 pic.twitter.com/Qq9JHn9DYt