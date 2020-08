MÉXICO.— La "nueva" Paola Durante confiesa que tuvo que recurrir a diversas cirugías para cambiar de personalidad, pues en la calle era señalada como "la asesina" de Paco Stanley y eso la hacía sufrir, aunque las leyes mexicanas ya hayan dicho lo contrario.

Paola estuvo en el programa "Con permiso", conducido por Pepillo Origel y Martha Figueroa, y ahí señaló que aún no entiende el porqué la vincularon con el asesinato del conductor Francisco Jorge Stanley Albaitero, pero que en su momento le dijeron "que había gente muy pesada involucrada".

También contó que había muchas personas que la señalaban, por lo cual tuvo que cambiarse el ‘look’ y hacerse varias cirugías para evitar los ataques.

"Ya no soy rubia, me encanta ser morena, estoy feliz, voy por la calle y ya nadie me grita asesina. Antes me decían todo el tiempo: 'Ahí va la asesina'". "Una vez fui a un restaurante y había un niñito y la mamá le dijo: 'Mira, ella es una asesina'". Si no puedo ser la que hizo un libro o la que estuvo en un programa -siempre es la de Paco Stanley, la que mató-, pero cuando me convierto en morena no me reconocen".