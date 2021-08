Papá de Juan Pablo Medina habla sobre la recuperación de su hijo

Salvador Medina, padre del actor estaría dando seguimiento a su hijo tras la trombosis que afectó su vida.

CIUDAD DE MÉXICO.— La trombosis que sufrió el actor Juan Pablo Medina se convirtió en uno de los sucesos más conmocionantes del espectáculo, pues este padecimiento provocó que el actor tenga que se amputado de una pierna para poder salvarle la vida.

Tras varias semanas de estar internado en un hospital de la Ciudad de México y sin tener más información de su salud por parte de la familia, su padre, médico que estaría dando seguimiento al caso del actor habló sobre lo que está viviendo su hijo.

También podría interesarte: Juan Pablo Medina nominado a los Premios Ariel

Diferentes medios de comunicación han tratado de hablar con el padre del actor de la serie "Amarres", pues él lo habría estado atendiendo durante su estancia en el Hospital Ángeles del Pedregal, luego de que el histrión fuera hospitalizado tras un fuerte dolor en el estómago.

Una reportera del programa "De primera mano" señaló que el médico Salvador Medina labora en ese hospital y estaría supervisando varias veces al día la salud y proceso de recuperación de su hijo.

Sin embargo, varios medios indicaron que el doctor no ha querido hablar ante las cámaras sobre la salud de su hijo, pues no está autorizado.

"No está autorizado para decir nada, mientras su hijo no tome la decisión él no va a hablar”, comentó un reportero de "Ventaneando"