"Parásitos" y "Jojo Rabbit", las triunfadoras del Sindicato de Guionistas

LOS ÁNGELES.- Las películas "Parásitos" y "Jojo Rabbit" son las triunfadoras en los premios del Sindicato de Guionistas (WGA, que se celebraron en dos ceremonias conjuntas en Nueva York y Los Ángeles.

El fenómeno de "Parásitos" se alzó con el galardón al Mejor Guión Original de una película, una categoría en la que también compitieron "1917", "Booksmart", "Knives Out" y "Marriage Story".

El galardón para "Parásitos" lo recibieron sus guionistas Han Jin Won y Bong Joon Ho, quien es, asimismo, el realizador de esta aclamada comedia negra sobre la desigualdad y los efectos perversos del capitalismo.

Mejor Guión Adaptado

La otra gran vencedora, "Jojo Rabbit", se alzó con el premio al Mejor Guión Adaptado al derrotar a "A Beautiful Day in the Neighborhood", "The Irishman", "Joker" y "Little Women". Sátira sobre el nazismo en la piel de un niño que tiene como amigo imaginario a Adolf Hitler, "Jojo Rabbit" fue escrita y dirigida por Taika Waititi.

Por otro lado, "The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley", cuyo guión firmó Alex Gibney, se anotó el reconocimiento en la categoría de Mejor Documental.

En cuanto a los apartados televisivos, "Succession" se impuso como mejor serie dramática, "Barry" se hizo con el galardón a la mejor comedia, y "Watchmen" se quedó con la distinción a la mejor nueva serie.

Triunfadores en otras categorías

Además, "Chernobyl" consiguió el premio al mejor guion original de una serie limitada o película para la pequeña pantalla mientras que "Fosse/Verdon" hizo lo propio en el apartado de mejor guion adaptado del mismo formato televisivo.

Los premios del WGA son los últimos de todos los galardones de sindicatos de Hollywood que faltaban por entregar este año en una temporada de reconocimientos que se cerrará el domingo 9 de febrero con la ceremonia de los Óscar, que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

