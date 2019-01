Paris Jackson niega haber sido ingresada a psiquiátrico

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Paris Jackson ha acudido a su cuenta de Instagram para aclarar los rumores que rodean a su salud mental.

“Como siempre, los medios han exagerado todo. Sí, me he tomado una pausa en el trabajo, en las redes sociales y en el uso del móvil, porque puede ser demasiado a veces y todos merecemos un descanso, pero estoy feliz, sana y me siento mejor que nunca“, ha escrito a sus más de tres millones de seguidores.

Medios como “People” o “E! News“, habían reportado este miércoles que la hija del fallecido Michael Jackson, de 20 años de edad, estaba buscando ayuda profesional para abordar sus nuevos proyectos de manera sana y revitalizada.

En los últimos años, la actriz ha hablado abiertamente sobre su batalla contra la depresión y la ansiedad, pero negó que haya sido hospitalizada.