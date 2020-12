Parte médico de Manzanero trae buenas noticias

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Ya quiero salir de aquí”, dice Armando Manzanero sobre su permanencia en el hospital y quien se encuentra “bien y con la energía de continuar trabajando” a pesar de que aún batalla contra el Covid-19.

A Manzanero no le gustan los hospitales y no soporta estar sin hacer nada, pero su esposa Laura Elena Villa asegura que está obedeciendo las indicaciones de los doctores con tal de irse a casa lo antes posible.

“Él de salud está repuesto, pero tiene que estar hospitalizado todavía porque tenemos que asegurarnos que está totalmente bien, digamos que pase todo este proceso. Anímicamente... pues a él no le gustan los hospitales, hoy (por ayer) me decía: ‘Estoy haciendo lo mejor, estoy haciéndolo todo por estar con ustedes, estoy haciendo todo para salir pronto de aquí’”.

A pesar de que lo más probable es que el compositor yucateco pase la Navidad en el centro médico, su hija Malena se siente tranquila porque podrán hablar con él por videollamada.

“Cuando vimos que se estaba poniendo mal me dijo: ‘Tranquila, acuérdense que hemos vivido muy bien’ y es una enseñanza muy importante”, relata Malena.

“Él estaba un poco preocupado por cómo íbamos a pasar las navidades, pero siempre nos ha enseñado que no hay Día de la Madre, del Padre, del Niño o Navidad, sino que todos los días es Navidad, Día de la Madre o del Niño”, comparte.

Ayer por la tarde la salud del autor de “Somos novios” se encontraba mejor, de acuerdo con las declaraciones de su hija, que previamente había conversado con el médico del músico.

“Afortunadamente las noticias que tuvimos en el parte médico fueron superoptimistas, están bajando sus marcadores de inflamación, se estabilizó muy bien su frecuencia cardíaca y su pulso ha bajado considerablemente”, revela.

“Su oxigenación está en 94, que es muy buena, ya puede estar boca arriba y sostener esa oxigenación, porque ayer hubo que ponerlo de ladito, si lo ponían para arriba bajaba la oxigenación”, indica.

“Sus funciones renales está bien y si seguimos así, nos dice el doctor, podría estar en pocos días en alguna habitación donde pudiera estar acompañado, que es algo que él anhela”.

Ayer, Malena pudo hablar con su papá. “No le conviene nada estar gastando aire en hablar por teléfono, pero sí me marcó, mentiría si digo que no me dio muchísimo gusto, preguntó por toda la familia, mandó besos para los nietos, bisnieta, yernos y nueras”.

“Está tranquilo, entiende que tiene que estar, aquí que el doctor le dio buenas noticias, de que está yendo para adelante y eso fue básicamente lo que hablamos”.

“Es muy triste, en la casa ya ha habido casos de Covid-19, pero todos muy leves y lo que siempre hemos pensado es que los cuidados nunca son suficientes porque nunca sabes dónde vas a agarrar el virus, entonces lo más seguro es quedarse en casa y el lavado de manos, si sales no quitarte la máscara y cubrebocas, la sana distancia, todo lo que nos dicen y que a veces se nos olvida”.

El músico está agradecido con los medios porque hay mucha gente que ora por él. “Él es un hombre muy lleno de fe en Dios y particularmente guadalupano”.

En las mejores manos

Malena Manzanero explica que sería irresponsable pedir una fecha para que su padre salga del hospital y saben que está en las mejores manos.

Es “incansable”

La hija del compositor asegura que no sabe cómo se contagió, aunque él mantiene mucha actividad por su trabajo. “Es incansable, a pesar de tener 86 años sigue trabajando y no tiene ni idea en dónde se pudo haber contagiado”.