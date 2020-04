Participa en un karaoke global con temas de "Yellow Submarine"

MÉXICO.— Canciones como "Eleanor Rigby", "When I’m Sixty Four" y "All You Need Is Love" sonarán a todo pulmón en todo el mundo.

Esto gracias a que el canal oficial de The Beatles invita a participar en un karaoke global con los temas de la película animada "Yellow Submarine", que emitirá este sábado a las 16:00 GMT.

Escape with us to a place where, for a little while, nothing is real. Join us for #YellowSubLive this Saturday 25th April, 9am PDT (12pm EDT/5pm BST). Have some fun! Dress-up as your fave character from the film or in your Beatles finest. Set a reminder: https://t.co/k38oB0AERx pic.twitter.com/lUvh3CgMMV