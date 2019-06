Participante de Mexicana Universal denuncia abuso sexual en el show

MÉXICO.— En un intento por dar profundidad a este tipo de certámenes, las concursantes de “Mexicana Universal” decidieron contar sus experiencias de vida.

Diana Martínez, concursante de Michoacán, sufrió abuso sexual durante su infancia y decidió compartirlo en televisión nacional para alertar sobre esta situación, pero también para hacer saber que si gana, su empeño estará en prevenir este tipo de agresiones.

“El punto de compartir esto con todas las personas es porque no quiero que se vuelva a repetir la misma historia con otros niños, quiero que la gente levante la voz, quiero enviar un mensaje a todas las personas para que no pasen por la misma situación, eso es por lo que yo decidí hablar de mi propia experiencia, no me di por vencida solo por haber vivido abuso”, dijo la joven aspirante a ganar el primer lugar en este concurso y así representar a México.