Participantes de "La Casa de los Famosos" entran en pánico por el sismo

Verónica Montes, Kelvin Rentería y Uriel del Toro fueron de los famosos que se mostraron más afectados por el temblor.

CIUDAD DE MÉXICO.— Los participantes de "La Casa de los Famosos" se unen a la lista de celebridades que la pasaron mal tras el fuerte sismo con intensidad de 7.1 que tuvo lugar este pasado 7 de septiembre en la Ciudad de México y otros estados donde también se sintió.

Aunque para muchos resultó más sorprendente enterarse de que dicho reality show se está llevando al cabo en México, pues debido a que es una producción que se transmite por la señal de Telemundo Internacional (EE.UU.) varios televidentes creían que éste era grabado en Miami, Los Ángeles o una ciudad norteamericana.

Pero la realidad es que los "famosos" se encuentran en México y ellos también sufrieron el temblor, incluso fue tanta la angustia de algunos que se mostraron desesperado por poder hablar con sus familias para saber sí estaban bien.

A través de redes sociales se publicaron vídeos en los que se mostró cómo el sismo sorprendió a los participantes de "La Casa de los Famosos". Uno de los clips que impactó fue el del momento en el que se comenzó a escuchar la alerta sísmica , situación que alteró y puso en alerta a algunos concursantes.

Cuando las celebridades percatarse del movimiento telúrico, se dirigieron de inmediato al patio de la propiedad ubicada en la CDMX.

“Estaban muy asustados, de hecho me reportan que Verónica Montes comenzó a gritar por el susto y los sacaron y pausaron la transmisión en vivo de "La Casa de los Famosos", justo por esta situación que estaba aconteciendo. De inmediato, los integrantes pidieron a la producción contactar a su familia por la preocupación de saber cómo estaban ante este temblor".

Otras de las celebridades que resultaron muy afectadas con el fuerte sismo fueron el ex participante de Exatlón USA, Kelvin Noé Rentería, quien no daba crédito a lo que estaba viviendo así como el actor Uriel del Toro, quien reaccionó con gran asombro y quedó en shock, indicó un periodista en un vídeo de YouTube.

En programas de TV como "Sale el Sol" o "Venga la Alegría también se dio a conocer la reacción de varios famosos quienes se mostraron sorprendidos y conmocionados con el temblor que los tomó de sorpresa.

Tal es el caso de Laura G y Julión Álvarez, quienes se encontraban realizando una entrevista cuando se el sismo se hizo presente. Lo peor y por lo que ambos se llevaron tremendo susto fue porque andaban en el piso 35.

"Acabamos de terminar entrevista y nos agarró el temblor", expresó Laura G, que luego le preguntó a Julión si estaba asustado, a lo que el intérprete de "Me vas a extrañar" aseguró que no, pues está muy acostumbrado, ya que en Chiapas, estado del que es oriundo, tiembla mucho.

Pero quizás el momento más comentado fue el que vivió el influencer y youtuber"La Divaza", a quien minutos antes del sismo le estaban haciendo un tratamiento de blanqueamiento dental por lo que traía un aparato en la boca, el cual no pudo quitarse cuando sonó la alarma.

En el vídeo compartido por el joven se muestra su desesperación por todo lo que estaba pasando.

Todos: no puede haber algo peor a que te agarré un sismo haciendo del baño o bañandote

La Divaza: cómo que no?



