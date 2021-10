¿Pati Chapoy en peligro? Recibe amenazas de agresión física

¿Pati Chapy está en peligro? ¿Quién amenazó a la conductora principal de "Ventanenando"?

Pati Chapy recibió serias advertencias de agresión física por medio de las redes sociales. Un usuario de Twitter amenazó muy fuerte a la presentadora del programa de espectáculo Ventaneando.

¿Cuál es la razón de esa intimidación? Pati hizo el jueves 6 de octubre pasado comentarios por la grosera actitud de la actriz Maite Perroni, quien se negó a hablar con los periodistas de TV Azteca.

¿Qué pasó entre Pati Chapoy y Maite Perroni?

Durante la transmisión de Ventaneando, Linet Puente, una de las reporteras de la emisión emblema de la televisora del Ajusco, indicó que Maite Perroni desairó a la producción del programa de espectáculos.

Todo sucedió durante la alfombra roja de los pasados Premios Platino al cine iberoamericano, donde la exRBD no quiso hablar con los reporteros de la televisora mexicana.

La enviada a la premiación, Linet Puente, contó en el vespertino que notó una actitud displicente de la protagonista de telenovelas como Cuidado con el ángel y Cachito de cielo, quien se negó a hablar con varias televisoras.

💣👀¡Uy! La conductora se prendió y así llamó a Maite Perroni tras rechazar a TV Azteca#Ventaneando #QuieroCantarRevanchas

https://t.co/Drl0ew9s3x — Gluc (@GlucMx) October 7, 2021

¿Cómo reaccionó Pati Chapoy por desaire de Maite?

“Fíjate que en la alfombra roja tú decías a quién querías que te pusieran en entrevista y de repente me dicen, ‘viene Maite Perroni, ¿la quieres?’. Yo, ‘claro que la quiero entrevistar’".

"Pasa -Maite Perroni- y veo perfectamente cómo dice ‘no’ y me dicen, ‘no, que no quiere dar entrevista para TV Azteca’ y se pasó”, contó Linet.

Con "Oscuro deseo", Maite Perroni se posicionó en la plataforma Netflix a nivel mundial.- Foto de EFE

Ante el desdén de Maite, la reacción de Pati Chapoy no se hizo esperar y catalogó a la también cantante de bachata pop como una persona “ma...”, es decir sangrona y petulante.

Pati Chapoy califica a Maite Perroni como ma...

“Ay, pues qué ma...”, reiteró Pati Chapoy. “Pero si aquí la hemos defendido de toda esta maledicencia que le dijeron -por la polémica con Andrés Tovar y Claudia Martín-”, comentó Pedrito Sola.

Pati dejó ver que en un futuro, Maite necesitará promover algún proyecto: “Ya se le ofrecerá. Se le ofrecerá, se le ofrecerá”, agregó la polémica conductora.

Infobae | Pati Chapoy criticó a Maite Perroni y recibió amenazas: “te parto toda tu cara” https://t.co/9Khi5M5vfg pic.twitter.com/tyd118U7Sx — Portal Diario (@PortalDiarioAR) October 8, 2021

Amenazas de un fan de Maite Perroni

Después del calificativo de Pati a Maite, la cuenta oficial de Ventaneando en Twitter compartió las amenazas que un presunto fan de la exRBD le hizo llegar a la titular del programa.

El usuario @HugoLovato_13 escribió en su cuenta las advertencias contra Pati Chapoy.

Creo que @maiteperroni tiene fans con severo desequilibrio emocional👇 https://t.co/p6UN1zVEEy — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 7, 2021

“Más ma... eres tú, pin... víbora cu... Chapoy Pati, si algún día te encuentro te parto toda tu cara no importa que ya seas una anciana, igual así te voy a mad...”.

Tan agresivo comentario fue retomado por la cuenta del programa, quien citó el texto y añadió: “Creo que Maite Perroni tiene fans con severo desequilibrio emocional”.

Te interesaría: Maite Perroni demandaría a Claudia Martin por difamación