Pati Chapoy y su equipo celebran a “Ventaneando” 

Planea su propia bioserie

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— La periodista y conductora Pati Chapoy festejó junto a su equipo de conducción 23 años de “Ventaneando”, el programa de espectáculos que ha logrado reconocimientos como “El Día de Ventaneando” en Las Vegas, Nevada.

La titular y fundadora del programa, junto con el equipo de conductores, ofreció una conferencia de prensa, donde dijo que ya tiene sobre el escritorio una bioserie sobre su vida en el periodismo de espectáculos, pero en especial sobre la evolución que ha tenido el periodismo en este rubro a nivel nacional y la libertad de expresión que se ha ganado.

“Lo de la bioserie puede ser, ya lo hemos hablado, siempre y cuando yo haga el argumento, porque me seduce la idea de que se pueda contar la historia del periodismo de espectáculos de este país.

“Es muy interesante abordar la vida de los artistas desde la cara que dan públicamente y la cara que reprimen de sí mismos y respecto a un programa de revista nocturno, yo creo que la ideal es Verónica Castro y ya hablé con los de programación y ojalá se cumpla”.

La conductora reconoció que cuando se siente cansada o enferma de cuadros que solo requieren reposo, se toma unos días: “Mi trabajo y mi entrega me permiten que yo pueda tomarme algunos días de descanso en mi casa y prefiero descansar para llegar con energía como todos los días, por eso es que algunas ocasiones no estoy a cuadro, pero seguiré al frente y trabajaré hasta que el cuerpo me lo permita”.

Explicó que no trabaja para recibir felicitaciones, sino para entretener a través del programa: “No trabajo por reconocimientos, sino por pasión y por agradecimiento, agradecer lo que es estar estos 23 años al aire, en los que hemos vivido de todo”.

Recordó que han enfrentado demandas fuertes, tanto contra ella como contra el resto de los conductores; conflictos legales de los que han salido airosos.

“Qué curioso, las demandas me han fortalecido y el que más lleva es Daniel Bisogno con 14 y todas ganadas a punta de verdad, gracias al gran equipo de abogados que tiene TV Azteca y todos hemos ido al —búnker— de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, pero hemos ganado”.

El éxito de “Ventaneando” en el extranjero es tal que se ha transmitido desde Nueva York, Miami, Las Vegas, Chicago y Phoenix, incluso el programa ha exportado su fórmula dando pie a franquicias como “Ventaneando América”

La producción celebró con el tradicional pastel.

La polémica

Pati Chapoy lamentó la actitud que su excompañera Atala Sarmiento mantuvo después de su salida de “Ventaneando” para mudarse a Televisa. Pati explicó que Atala tiene una “personalidad de víctima” y por ello la serie de comentarios lanzados en su contra. Explicó que entiende que al estar en una nueva empresa Atala tuviera que echarle la culpa de su salida de “Ventaneando”.

Otro caso

La conductora recordó que la misma situación la vivió con la salida de Aurora Valle quién también dejó TV Azteca para mudarse a Televisa. “Galilea Montijo le reclamó que haya hecho un ‘Ojo del huracán’ diciendo que había trabajado en un table dance”, recordó Pati.