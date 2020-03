MÉXICO.— Después de darse a conocer que Patricio Borghetti dio positivo al examen de COVID-19, tras haber estado en contacto con su esposa Odalys Ramirez, a quién unos días antes se le detecto el contagio, el conductor recibió muchas críticas.

Y a través de sus redes sociales, compartió un video para responder a los comentarios mal intencionados. Además de comentar su situación actual.

El conductor, Patricio Borghetti, compartió un video en sus redes sociales, en donde explica cómo están pasando su esposa y él, sus días de cuarentena ante el contagio de coronavirus.

En el clip menciona que Odalys Ramirez presenta un cuadro de COVID -19 muy leve. Mientras que él no ha presentado síntomas.

Asimismo, aprovecha el espacio para aclarar lo sucedido, ya que muchos lo han criticado y tachado de irresponsable, al haber ido a trabajar sabiendo que podía ser contagioso debido a la condición que presentaba Odalys.

Aclaró que sí seguía yendo a trabajar a Venga la Alegría, era porque no tenía síntomas. También comentó que le decía #LordAntibacterial, ya que traía consigo tres.

“Yo seguí yendo a trabajar porque no tuve síntomas, no soy irresponsable, pregunten a mis compañeros de Venga la Alegría, me decían #LordAntbacterial porque llevaba 3 geles conmigo, ya había pedido que no nos saludáramos de beso”, detalla el conductor.