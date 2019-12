Patricio Castillo no siente “los estragos” por sus 80 años

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El actor Patricio Castillo está a unos días de llegar a los 80 años de vida y confiesa que no siente los estragos de la edad, al menos no en lo laboral ya que a su edad no deja de tener trabajo en el teatro, el cine y la televisión, donde en breve dará vida a un sumo pontífice.

El primer actor estuvo en el estreno de la obra “El cuarto Rey mago“, la cual se presenta en el teatro Enrique Elizalde donde fue padrino.

Ahí dio a conocer que además de sentirse satisfecho por un año lleno de trabajo, está satisfecho con todo lo que hasta ahora ha realizado en su vida personal y profesional.

“Fue un año muy ocupado, estuve en teatro con la obra ‘Los mosqueteros del Rey’, también fui parte del éxito que fue ‘Mi marido tiene más familia’ y sigo con proyectos nuevos, viendo que haré el próximo año“, detalló Patricio Castillo.

Castillo, quien a inicios de este 2019 sufrió un desmayo en medio de la grabación de la novela de Juan Osorio, detalló que su salud está en perfecto estado, pero que ahora que se acerca la Navidad, tomará unos días de vacaciones.

“Espero estar viajando por Norteamérica y Europa junto a mi esposa, aunque antes de irme debo terminar primero algunos proyectos teatrales que aún tengo y ya me tomaré unos días“, señaló.

Entre los proyectos que está preparando para inicios del 2020 está una serie de televisión en la que se convertirá en un papa. “Debo prepararme para iniciar la grabación de ‘Tormento en el Vaticano’, que es una serie en la que daré vida al papa Pío XII durante las atrocidades del Holocausto“, dijo.

Adelantó que este proyecto se grabará en su mayoría en Europa a inicios de febrero aproximadamente, una vez que concluya el invierno y aún desconoce la fecha en la que se estrene.

