Un “abuelo” conquistador

Patricio Castillo se identifica con su nuevo proyecto

“Mi querida herencia” es el nuevo proyecto del actor Patricio Castillo, quien a sus 79 años de edad se mantiene vigente en la televisión.

Patricio dará vida a Gregorio Fernández, un “abuelo” que se siente muy joven, atractivo e incluso gusta de hacer actividades extremas. “Estoy muy feliz porque hacía mucho tiempo que no me invitaban a hacer comedia; que el productor Elías Solorio me invite a trabajar con él es motivo de mucho orgullo”, destacó el actor en entrevista con el Diario.

“Hago el papel de un hombre muy coqueto, pícaro, audaz, como soy de hecho”, dice entre risas. “Gregorio” intentará conquistar a una joven por lo que desatará las carcajadas con sus intentos de conseguir el amor.

Patricio Castillo lleva casi toda su vida en la actuación, para ser precisos cumple 61 años de trayectoria artística, por lo que está consciente de ser un ejemplo para sus compañeros jóvenes como el niño Alexander Tavizon, con quien comparte escenas. Aunque confiesa que “no da consejos” porque no se considera maestro, sí trata de aportar algo. “Trato de ser un actor muy disciplinado, estar a tiempo, escuchar indicaciones y dar mi mejor esfuerzo para hacer las cosas bien, y yo creo que eso trasciende a mis compañeros más jóvenes y es una buena manera de ayudarlos”, explica.

“No tengo mucha idea de la pedagogía y me dicen maestro lógicamente por la experiencia que tengo: es algo más de cariño y respeto entre nosotros, pero nada más”, añade.

Patricio Castillo piensa que el mayor éxito de un actor es la permanencia, por lo que se siente muy contento de seguir trabajando a sus casi 80 años. “Que todavía me busquen y me den trabajo me parece maravilloso y eso es algo que cualquier viejo te puede decir”.

Lo que más disfruta de dedicarse a la actuación es que no hay ninguna clase de peligro y de cierta manera los personajes ya lo tienen todo resuelto para bien o para mal gracias a los guiones. “No te produce ninguna angustia, ningún malestar; te da seguridad y no te preocupa absolutamente nada. Actuar en otros idiomas se traduce como jugar, entonces siempre estamos jugando”.

Cuestionado acerca de si él se siente con la misma energía de su personaje, Patricio Castillo no dudo en decir: “¡por supuesto!”. “Yo creo que el señor Elías Solorio escogió bien y tuvo razones de hacerlo, porque yo soy totalmente como el personaje”, dijo.

Sobre el elenco explicó que se ha formado un grupo de buenos amigos tanto entre los actores como el equipo técnico. “Nos reímos mucho, la pasamos bomba y nos hace tener la esperanza de que al público le va a gustar y les va a sacar una carcajada”, asegura.

Patricio se siente muy ansioso por el estreno de “Mi querida herencia” que es hoy a las 11 de la noche a través del canal de “Las Estrellas” e invitó al público yucateco a no perderse esta nueva propuesta.

“Después de ver el noticiero les pido que sigan en el televisor para que puedan irse a dormir con una sonrisa. El país entero pasa por problemas que nos estresan pero seguro sabremos salir adelante; nosotros nos encargamos de equilibrar un poco lo que provoca una mala noticia transformándolo en algo sano que los ayude estar de buen humor”.- Gloria Montero Leal

El elenco

Roxanna Castellanos, Paul Stanley, Mauricio Mancera, Macaria y Bárbara Islas.

La trama

“Mi querida herencia” cuenta la historia de un joven fiestero que busca quedarse con la herencia de su padre fallecido, sin importarle que tenga que fingir un boda.