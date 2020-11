Aprendió a reconocer su talento

Paty Cantú está más firme en la industria musical

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Cuando Paty Cantú comenzó su carrera, en 2003, el mundo de la música, acepta, era mucho más machista que ahora.

Con 20 años de edad, incursionó con el dueto que hacía junto a Mario Sandoval, Lu, pero cinco años más tarde decidió emprender como solista y hoy, con más de una década de experiencia, aprendió a reconocerse como productora de su música.

En sus discos ha tratado de imponerse como mujer en la industria y defender la igualdad de género desde su trinchera y el viernes estrenó su quinto álbum de estudio llamado “La mexicana” que, asegura, es un símbolo de empoderamiento personal.

Después de varios días en el estudio con el compositor y productor Aureo Baqueiro, tomó el valor para preguntarle algo. “Le dije: 'quiero que seas súper honesto conmigo, no me regales ni me quites nada, pero quiero que me digas cómo se llama lo que yo hago en toda esta parte, que no tiene que ver con la interpretación y la composición, fue súper generoso y dijo: 'llevas haciendo esto mucho tiempo y me lo preguntas: se llama producir'”, contó Paty Cantú.

La cantante tapatía se siente orgullosa de representar a México internacionalmente y ser reconocida por ello como “La mexicana”, como ha titulado a su disco.