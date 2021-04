Paty Manterola responde: ''Luis Miguel, la serie'' es solo ficción

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Manterola decidió no quedarse callada, luego de que el tercer capítulo de "Luis Miguel, la serie" apareció el personaje de Paola Montero, que parece ser alusivo a su persona.

"Siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi ", explicó la intérprete a través de redes sociales.

Pese a esta similitud, Paty Manterola niega que lo que se retrata de ese personaje, nada tiene que ver con lo que ella vivió en esa época.

Por ello negó que ella haya tenido algún tipo de relación con Luis Miguel o lo hubiese acompañado a los lugares que presenta el capítulo de la serie de Netflix.

"Muy por el contrario de como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado".