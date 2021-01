Paty Navidad abre otra cuenta en Twitter y carga contra la censura

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica actriz Paty Navidad abrió una nueva cuenta de Twitter, donde lanzó varios mensajes contra la censura, en alusión al bloqueo de su cuenta anterior a cargo de la red social.

Luego de que la empresa decidiera inhabilitar su cuenta por sus mensajes polémicos ante la pandemia del Covid-19 y su apoyo a Donald Trump, ella utilizó Instagram para mantener el contacto con sus seguidores, a quienes hoy anunció su regreso a Twitter con un vídeo y un mensaje donde habla de la censura.

En el mensaje se dirigió a todos los que la aman y a los que también la odian, pero los invitó a nunca rendirse ni tener miedo de iniciar libremente y con fortaleza un nuevo camino y mandó bendiciones a todos.

"Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿Que creen? Ya tengo nueva cuenta en Twitter que tanto me extraña. @patynavidadnew. Aqui, al lado les dejo la foto de la cuenta que es, ya que la palomita azul voló y no aparece ahí…"

"Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. ¡Dios los bendiga! Gracias por quererme y aceptarme como soy … Amen sin tilde", escribió.

Polémicos mensajes

Entre los últimos mensajes de la actriz de "La fea más bellas", "El manantial" y "Cañaveral de pasiones" en la cuenta suspendida aseguró que algunos de sus familiares se curaron del coronavirus gracias a unos "tecitos de guayaba y aspirinas".

También dijo que el Covid era "la misma gripa de todos los años que se muta cada dos años)."

¡He vuelto! 🔥💫 Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. ¡Dios los bendiga! GRACIAS por quererme y aceptarme como soy. ❤️🙏🏻. pic.twitter.com/ZA8hVvBgmo — Patricia Navidad❤️🕊 (@Patynavidadnew) January 10, 2021

Tras esto, Navidad mudó sus quejas a su cuenta de la camarita, donde aseguró que la mentira no se censura sino la verdad y por ello explicó que las personas que no obedezcan o traten de pensar por sí mismas serán criticadas y censuradas.

"¡La mentira no se censura, sólo la verdad sufre de censura y no se debería festejar! La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera".

"Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización".

La libertad

"Difícilmente la humanidad será libre ya que la libertad significa despertar a la conciencia y ser responsables y la mayoría de las personas temen a la responsabilidad, disfrutan del confort y la comodidad de no pensar, de evadir, señalar y culpar a los demás de sus propias irresponsabilidades…"

"Los ojos solo pueden ver lo que la conciencia es capaz de comprender. Despertemos a la luz de la conciencia y veamos con los ojos del alma y del razonamiento".

"Aun podemos construir y crear nuestra mejor versión de humanidad. La vida vale la pena vivirla despiertos, libres y conscientes… ", añadió.

Paty Navidad aseguró a sus fans que "nos quieren robar hasta el oxígeno para venderlo en tanques", por ello pidió a todos no tener miedo de pensar y cuestionar todo.